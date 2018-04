CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TESTOROMA Economia in crescita all'1,5 per cento anche nel 2018 e poi a un ritmo meno intenso negli anni successivi, rapporto debito/Pil in calo di un punto quest'anno e pareggio di bilancio nel 2020. Questa è l'eredità che Paolo Gentiloni e Pier Carlo Padoan lasciano in eredità al governo che verrà dopo, qualche che sia. Ma oltre ai numeri inclusi nel Documento di economia e finanza (approvato ieri) c'è un lascito politico che lo stesso ministro dell'Economia ha voluto esplicitare: toccherà al prossimo esecutivo disinnescare gli...