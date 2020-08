Ha effettuato 39 test rapidi in una settimana, su altrettanti lavoratori della scuola. Soltanto 5 persone, fra quelle che aveva in lista, non si sono presentate in ambulatorio, ma perché di recente si erano sottoposte a tampone per altri motivi. Ubaldo Lonardi, padovano, medico di base da 38 anni (attualmente ha 1.400 iscritti), non ha dubbi sulla validità dell'accertamento con il pungi dito e soprattutto sulla necessità che tutti gli operatori prima di entrare in classe abbiamo effettuato le analisi che determinano se sono venuti a contatto con il Covid. «A fronte di un'adesione pressoché totale - ha osservato - solo un paziente è risultato positivo e immediatamente ho comunicato il suo nominativo all'Ulss. Si tratta di un giovane e in buonissime condizioni generali, completamente asintomatico. Ora effettuerà il tampone e poi seguirà l'iter previsto. Io ho aderito subito all'iniziativa per mappare il mondo scolastico perché ritengo che conoscere la condizione di ogni operatore rispetto al virus sia il modo più corretto per iniziare l'anno».

Poi spezza una lancia sull'attendibilità dell'esame. «Certo, ha un limite di sensibilità e nella mia esperienza si è dimostrato più propenso a individuare falsi positivi, che falsi negativi, ma evidenzia se l'individuo è stato sfiorato dal Covid, anche se non ha sviluppato la malattia. È un piccolo passo, che però aiuta, per quanto concerne il Coronavirus, a capire la storia di ogni lavoratore della scuola. E la sua utilità cresce se periodicamente viene ripetuto e se, quando si presentano sintomi sospetti, il soggetto effettua il tampone. Un modo di procedere che dovrebbe permanere fino a quando la situazione epidemiologica resterà come quella attuale».

IL PRECEDENTE

Il dottor Lonardi è anche medico del lavoro e in questa veste durante la quarantena ha effettuato oltre 5mila test sierologici sugli operai di alcune aziende che avevano continuato a lavorare quando la maggior parte delle attività era sospesa: «Pure in questo, che era un progetto pilota della Regione, mi sono trovato d'accordo sull'opportunità di effettuare i controlli sui dipendenti. Quanto ai colleghi che ora invece non vogliono mappare docenti e bidelli (a Padova, come ha riferito il segretario regionale Crisarà, su 580 iscritti alla Fimmg, oltre 400 hanno aderito, ndr), dico che non conosco le loro ragioni, ma concordo sul fatto che richieda un imponente sforzo organizzativo. Io, però, non manderei un figlio, o un nipote, in una scuola in cui anche un solo operatore si fosse rifiutato di fare il test rapido».

Nicoletta Cozza

