Il Tesoro rassicura: «Il deficit calerà» Pressing del G-20 sui colossi del web

IL VERTICENEW YORK Il ministro Giovanni Tria getta acqua sul fuoco. E al G-20 garantisce che porterà in sede Europa le prove del calo del deficit in un confronto sui conti pubblici che «sta andando bene, nel senso che aspettiamo che si pronunci secondo le procedure il Comitato economico-finanziario e poi si dovrebbe aprire un dialogo con la Commissione Ue». Tria, a margine del vertice finanziario di Fukuoka, ha assicurato sulla procedura per eccesso di debito osservando che «chiariremo ciò che abbiamo già detto, i nostri programmi, e...