Il Tesoro esclude manovre: «Il deficit sta già calando»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA Come ottenere gli stessi effetti di una manovra correttiva, senza farla in modo esplicito. È questo il nodo intorno a cui il governo sta cercando di costruire la propria strategia per evitare l'avvio di una procedura per il debito eccessivo. Una strategia che come nel dicembre dell'anno scorso si basa - sul piano politico - sulla dichiarata volontà di Palazzo Chigi e Tesoro di mantenere aperto il dialogo con Bruxelles al di là delle dichiarazioni più o meno focose dei due vicepremier.LA NOTAA metà pomeriggio è arrivata...