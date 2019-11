Il Tesoro chiede a Cdp di studiare un piano B se dovesse fallire il tentativo di Palazzo Chigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTERNATIVEROMA Il Pd si prepara a pretendere la prima poltrona di peso, da quando è partner del governo giallorosso, che potrebbe aprire la porta alla soluzione di tanti casi spinosi, dalla rete unica in discussione dal 2006 (piano Rovati) fino al caso drammatico dell'ex-Ilva. Sulla siderurgia, dopo lo strappo di ArcelorMittal, ove non si raggiungesse la ricomposizione dell'accordo con il gruppo anglo-francese di origine indiana, il governo medita di scendere direttamente in campo: nelle ultime ore sono pervenuti segnali diretti per...