IL FENOMENO

VENEZIA Il Veneto terra di conquista per il crimine organizzato. Con una suddivisione del territorio che finora ha visto la ndrangheta calabrese radicarsi prevalentemente nella provincia di Verona (ma anche a Marcon, nel Veneziano) e i camorristi di Casal di Principe diventare egemoni nel Veneto orientale (e in passato anche in provincia di Padova). Veneto regione ricca che offre ghiotte occasioni per riciclare il denaro sporco, reinvestendolo in attività in apparenza lecite, ma anche per radicare floride attività di traffico di droga, usura, estorsioni; per frodare il Fisco attraverso l'emissione di false fatture per milioni di euro. Il tutto con la complicità di tante, troppe persone dalla faccia pulita, insospettabili esponenti delle comunità locali che, per uscire da una situazione di difficoltà, o più semplicemente per cogliere una facile occasione di arricchimento, hanno fornito aiuto e complicità ai mafiosi, prestandosi ad affari loschi, a violenze di ogni tipo.

FACCE PULITE

È il quadro a tinte fosche di una regione che troppo spesso la faccia pulita non l'ha mostrata. E non soltanto per la presenza di emissari di gruppi mafiosi provenienti da Campania, Calabria o Sicilia (come ai tempi di Maniero e dei boss mafiosi che assieme a lui trafficavano in droga). Tutte le inchieste condotte dalla Procura antimafia di Venezia nell'ultimo decennio hanno portato alla luce un fenomeno preoccupante: la pericolosa permeabilità del tessuto socio economico della regione alla mentalità mafiosa, denunciata più volte dallo stesso procuratore Bruno Cherchi, il quale ha ammonito che il problema non può trovare soltanto una soluzione giudiziaria, ma necessita una reazione decisa sul fronte sociale, politico, economico. Una reazione per prendere le distanze dai tanti casi di cittadini perbene che, come è emerso dalle inchieste, si rivolgono al boss invece che alla polizia, per risolvere questioni personali; dai troppi imprenditori (ma anche professionisti e bancari) che non si fanno scrupoli a vendere l'anima al criminale di turno.

L'operazione della polizia che, coordinata dal pm Lucia D'Alessandro, ha portato giovedì all'esecuzione di una misura cautelare a carico di 26 persone nell'area Veronese, è l'ultima in ordine di tempo di una lunga serie. E non a caso la Commissione parlamentare antimafia sta lavorando da tempo su questo fenomeno e ha fatto tappa nella regione proprio all'inizio del 2020 per approfondire le varie tematiche, non ultima quella del traffico illecito di rifiuti, uno degli affari illeciti più redditizi e meno rischiosi.

VENETO ORIENTALE & CAMORRA

Da inizio anno si sono concentrati ben 3 processi a carico di 135 soggetti che, secondo la pubblica accusa, fanno parte di clan aderenti alla 'ndrangheta calabrese e alla camorra campana. Inchieste lunghe e delicate, una delle quai durata quasi dieci anni, e giunte ora al momento di tirare le fila in sede giudiziaria. Da un lato le infiltrazioni della Camorra nel Veneto orientale: un'ottantina di imputati che, secondo i pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini, facevano riferimento al boss di Eraclea, Luciano Donadio. Dall'altro i filoni calabresi: quello che riguarda i componenti della famiglia Multari, trapiantata da molti anni in provincia di Verona, imputati di una serie di estorsioni commesse con l'aggravante dell'intimidazione mafiosa.

NDRANGHETA A VERONA

E l'altro relativo alla cosiddetta operazione Camaleonte, che nel marzo del 2019 consentì ai carabinieri, coordinati dalla pm Paola Tonini, di sgominare un'organizzazione accusata di fare riferimento alla nota cosca cutrese Grande Aracri, e alla famiglia Bolognino (già imputata a Bologna, nel cosiddetto processo Aemilia), responsabile di estorsioni e violenze di vario tipo, ma anche di associazione finalizzata alla commissione di reati fiscali e riciclaggio. Reati commessi con la complicità di insospettabili imprenditori veneti.

Ma non è tutto. Il boss della droga Attilio Vittorio Violi, emissario del gruppo Morabito, altra importante famiglia che fa parte dell'ndrangheta, qualche anno fa aveva costituito a Marcon, in provincia di Venezia, la base di un consistente traffico di stupefacenti. Mentre a Padova, fino al 2011, il campano Mario Crisci, uomo dei casalesi, gestiva attraverso la società Aspide un'organizzazione che si appropriava di aziende in difficoltà per poi svuotarle, prestando ad usura ed estorcendo somme di denaro a numerosi imprenditori. Anche in questo caso con l'aiuto e la complicità di insospettabili cittadini veneti. In dieci anni non è cambiato molto: anzi lo schema si ripete e il fenomeno si diffonde in maniera preoccupante. Una decisa reazione della società, della politica sana, non è più rinviabile.

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA