Il tentativo di Elisabetta secchiona con classe

VISTA DA VICINOPADOVA Nella sua ultima visita in Veneto, domenica scorsa al Vinitaly, la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha rischiato di essere inseguita da cronisti e telecamere fin dentro la toilette della Fiera di Verona. Una breve pausa per incipriarsi il naso e poi, mentre i politici di ogni ordine e grado si sfidavano a selfie e brindisi, il ritorno a Roma: «Scusate, ma ho parecchio da studiare». Ritratto di signora, ma anche un po' di secchiona, con tutto il rispetto per la seconda carica dello Stato, che del resto ha...