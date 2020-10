Il tema della chiusura delle scuole è il primo passaggio critico dell'intervento del ministro per le pari Opportunità Elena Bonetti, che si sofferma anche su due altre questioni sostanziali, nell'emergenza Covid. «C'è tutta una riorganizzazione della vita che avremmo dovuto provvedere a fare e che probabilmente non è stata fatta: test e trasporti. A questo punto vanno date risposte alle famiglie. Ho chiesto che si riattivassero nell'ultimo decreto il diritto allo smart working e al congedo parentale straordinario per aiutare le famiglie che altrimenti avremmo costretto a restare a casa con una penalizzazione di fatto implicita che sarebbe ricaduta sulle donne». Armonizzare è uno dei concetti chiave, per il ministro: «Con il Family Act abbiamo voluto fare questo. Il mondo del lavoro può promuovere le competenze al femminile, anche esperienza femminili, come la maternità: chi l'ha detto che è un'interruzione nella carriera di una donna?». Capitolo sostanziale, lo smart working, che «non è il trasporto dell'ufficio a casa, ma un'organizzazione più efficiente. O si ridisegna uno smart living coerente con i tempi organizzativi della vita, della scuola, dei servizi e dei trasporti o si crea un piccolo angolo in cui chiudiamo un pezzo di popolazione. Il rischio è questo». Quindi, i trasporti: «Abbiamo un problema che è la riorganizzazione. Conosciamo il numero di studenti e il tragitto che devono fare, possiamo decidere gli orari. Se servono le risorse usiamo tutti i soldi necessari, visto che si tratta di salute, si ricorra al Mes, ai fondi europei, prendiamo un prestito buono, per il futuro dei nostri figli».

