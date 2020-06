IL TAVOLO

VENEZIA Martedì scadrà il termine per l'impugnativa, davanti alla Corte Costituzionale, della legge veneta che ha autorizzato l'Università di Padova ad attivare il corso di laurea in Medicina e Chirurgia anche a Treviso. Ma la Regione e il Governo contano ancora di trovare un accordo: «Si è aperto un tavolo a livello nazionale e sono già arrivate le convocazioni», ha annunciato ieri il presidente Luca Zaia. L'appuntamento è fissato per lunedì, quando si confronteranno i tecnici delle due parti.

IL CONFRONTO

Promosso dal ministro dem Francesco Boccia (Affari Regionali), il vertice vedrà la presenza dei dirigenti regionali e ministeriali dei vari settori coinvolti: Sanità, Economia, Programmazione, Avvocatura. Il confronto verterà soprattutto sul sistema di finanziamento dell'operazione: potrebbe essere individuata una fonte alternativa al Fondo sanitario regionale, oppure potrebbe essere studiato un meccanismo di compensazione che non penalizzi l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza. Ha sottolineato il leghista Zaia: «Trovo assurdo che si debba andare davanti alla Corte Costituzionale, anche perché i primi anni sono già attivati e 8 reparti accolgono gli specializzandi. Ci auguriamo di trovare una soluzione prima del 16 giugno». I tempi sono evidentemente molto stretti, ma è fiducioso anche il dem Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: «Mi auguro che si possa trovare una soluzione per realizzare un obiettivo importante nel pieno rispetto delle regole. L'auspicio è che si possano superare i rilievi tecnici posti dal Consiglio dei ministri. In questo modo si potrebbe evitare l'impugnazione. Sempre ovviamente, lo ribadisco, nel pieno rispetto delle procedure».

L'ORDINANZA

Intanto la Consulta ha dichiarato estinto un altro processo che vedeva scontrarsi Governo e Regione, quello per la legge veneta dello scorso anno che, nell'assunzione del personale, permette alle Ulss di continuare ad attingere per un triennio alle graduatorie dei concorsi. Inizialmente secondo Palazzo Chigi, quella norma violava «il principio di buon andamento della pubblica amministrazione» e invadeva «la competenza riservata alla legislazione statale nelle materie del diritto civile, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica». Poi però è intervenuta la legge di Bilancio 2020, che ha abrogato due commi di quella del 2019, togliendo il divieto di scorrimento delle graduatorie. Una soluzione politica che ha evitato la disfida giudiziaria. (a.pe.)

