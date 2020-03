IL TAVOLO

VENEZIA Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, un'azienda su tre sta subendo la riduzione delle vendite e una su quattro sta patendo il depennamento di incontri d'affari, il rinvio o la cancellazione di fiere ed eventi, l'annullamento degli ordini. A dirlo sono le stesse piccole e medie imprese, interpellate da Confartigianato e Cna, che insieme alle altre associazioni datoriali sono sedute attorno al tavolo di concertazione delle categorie, convocato dall'assessore regionale Roberto Marcato. «Non solo Vo', com'è giusto che sia per motivi sanitari, ma dal punto di vista economico dev'essere dichiarato zona rossa tutto il Veneto, alla pari della Lombardia e dell'Emilia Romagna: se si fermano queste tre locomotive, si blocca l'Italia intera», avverte il titolare dello Sviluppo Economico.

I DATI

I numeri delle rilevazioni divergono lievemente per l'ampiezza dei campioni: 2.454 le ditte intervistate da Confartigianato, un centinaio quelle sentite da Cna. Ma nella sostanza, risuona lo stesso allarme. «Stimiamo che oltre 25.000 imprese artigiane delle 123.000 operanti in Veneto abbiano già registrato problemi di cancellazione di ordini», dice l'associazione guidata da Agostino Bonomo, citando i picchi di trasporti (52%) e alimentare (38%). Confartigianato riferisce che il calo delle vendite pesa soprattutto sui settori benessere (44,3%), trasporti (50%), moda (47,2%) e alimentare (57%). Gli incontri risultano annullati in particolare nella moda (34%) e nei trasporti (33,9%). Quest'ultimo comparto è interessato anche dallo slittamento delle rassegne (39,9%), che grava parecchio sugli imprenditori della comunicazione (57,8%). Annota al riguardo Giovanni Mantovani (Veronafiere): «L'80% delle manifestazioni fieristiche del made in Italy si tiene fra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con un effetto moltiplicatore sull'indotto pari a 10-12 volte. Cambiare data di una fiera non è come modificare il calendario della scuola: vuol dire ripartire da zero con l'organizzazione, buttando nel cestino milioni di euro e ristanziarne ancora di più».

A sua volta l'organizzazione presieduta da Alessandro Conte registra cali del 50-60% nelle prenotazioni di taxi e noleggio con conducente, riduzioni di fatturato del 20% nel trasporto delle merci, disdette del 70-80% nei ristoranti e del 60% negli alberghi, crolli del 50% nell'attività di panettieri e pasticceri, tagli del 50% di clienti e fatturato nei servizi alla persona, spostamenti in avanti di 5-6 mesi negli ordinativi del legno-arredo.

I TEMI

È partendo da questi dati che sarà redatto un documento unitario di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, «per sterilizzare il dibattito dalle speculazioni politiche e avere maggiore forza contrattuale nel negoziato con il Governo», spiega il leghista Marcato. «Non possiamo permetterci di ragionare su scala locale, con il rischio di azioni scoordinate, che alimentano la percezione di provincialismo all'interno del Paese», concorda Bonomo. «Bisogna pensare a una campagna congiunta tra tutte le associazioni di categoria, parti sociali e istituzioni per rilanciare il territorio e diffondere positività», aggiunge Matteo Ribon (Cna).

Da un lato occorre quindi agire sulla comunicazione, come osserva Enrico Carraro (Confindustria): «È necessario predisporre un piano strutturale di aiuti all'economia, che guardi al medio-lungo periodo, perché questa crisi colpisce la nostra reputazione Paese. Le aziende venete stanno lavorando, sono attive e in grado di far fronte agli impegni presi. Questo è un messaggio che deve passare forte e chiaro». Ma dall'altro servono pure iniezioni dirette, come domandano Patrizio Bertin ed Eugenio Gattolin (Confcommercio): «Dare urgentemente liquidità, tramite credito bancario, a quelle imprese che stanno subendo l'impatto più pesante: principalmente alberghi e agenzie turistiche, ma anche discoteche». L'aveva chiesto anche Giannino Venerandi, gestore di Odissea e Anima Club, presentando il video promosso dal Silb.

IL DECRETO

Con il decreto per le zone rosse, il Governo ha disposto i primi interventi, fra cui lo sblocco della cassa integrazione in deroga per le Regioni, che in Veneto vale 57 milioni. «Misure necessarie ma non sufficienti commenta Marcato a cui siamo pronti ad aggiungere i nostri impegni: sensibilizzazione delle banche affinché siano un alleato, attivazione della sezione speciale presso il fondo centrale di garanzia per aumentare la possibilità di fare credito alle imprese, contributi a fondo perduto». Soddisfazione da Coldiretti per la proroga di 14 giorni nelle scadenze dei bandi del Programma di sviluppo Rurale: «Un incoraggiamento per le aziende agricole limitate nell'attività». Critiche invece dalla Cgil, che così come gli altri sindacati non è stata invitata al vertice: «Scelta sbagliata rimarca Christian Ferrari perché non si può pensare di settorializzare gli interventi e affrontare un'emergenza economica sistemica in ordine sparso ed escludendo la rappresentanza del lavoro. I problemi sono di sistema, di sistema devono essere anche le risposte».

Angela Pederiva

