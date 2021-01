LE CIFRE

ROMA Senza fasciarsi la testa prima di essersela rotta va detto che i dati che arrivano dal fronte del Sars-CoV-2 sono negativi. Fa scalpore l'impennata al 17,6% (dal 14,1 dell'altro ieri) della percentuale di tamponi risultati ieri positivi (11.800 circa). Ma poiché, complici le festività di Capodanno, sono stati eseguiti solo 67.000 tamponi molecolari gli addetti ai lavori non sono impressionati da questo dato quanto piuttosto dalla tendenza di fondo del virus a riprendere velocità.

Dati ben più solidi di quelli giornalieri sono chiarissimi. Il primo? Negli ultimi tre giorni il numero totale degli italiani positivi, quelli cioè in questo momento infettati e costretti all'isolamento in casa o al ricovero in ospedale, è aumentato di ben 12.500 unità molti dei quali in Veneto (+2.500) e in Emilia (+1.800) ma anche in Lombardia (+800) e in Toscana (+200) dove negli ultimi tempi l'epidemia sembrava in forte ritirata. Gli italiani positivi al virus ieri erano un esercito sterminato: 577.062.

Andiamo ora ad un confronto ancora più consolidato affiancando i dati delle ultime due settimane su test e contagi. Ebbene, si scopre che i positivi nella settimana da 26 dicembre al primo gennaio sono stati 101.007 mentre in quella precedente è stata raggiunta quota 107.201. Un dato buono solo in apparenza. Perché nelle stesse due settimane i tamponi molecolari netti (cioè esclusi quelli di controllo successivi al primo) sono diminuiti da 447.325 a 344.563.

CONFRONTO IMPIETOSO

Insomma fra la settimana prenatalizia e quella festiva le persone controllate sono diminuite di circa 100.000 unità ma i positivi scoperti (e isolati) sono scesi di sole 6.000 unità. Il rapporto fra i tamponi molecolari netti e i casi positivi è salito dal 24% medio dei sette giorni dal 19 al 25 dicembre al 29,4% nel periodo fra il 26 gennaio e il primo gennaio. Quel 29,4% è il vero dato negativo che sta facendo aggrottare la fronte agli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità perché testimonia non solo la pervicacia del virus ma un possibile aumento della velocità di contagio. Forse non a caso già ieri il numero delle persone ricoverate negli ospedali italiani è salito di 126 unità mentre i letti occupati in terapia intensiva sono lievitati a quota 2.569 con una crescita di 16 unità.

In proporzione ai propri abitanti le Regioni che devono fronteggiare il maggiore impegno sul fronte delle terapie intensive sono la Provincia Autonoma di Trento con ben 41 ricoveri su 540 mila residenti, il Veneto con 372 posti di rianimazione occupati su 4,9 milioni di abitanti e il Lazio che ha in terapia intensiva 315 persone su quasi 6 milioni di abitanti.

Ed è proprio la diversa velocità della pandemia nelle diverse Regioni uno degli elementi più delicati sullo scacchiere della guerra al virus.

Anche se i dati di ieri sono scarsamente validi, dalla loro lettura emerge la conferma della virulenza della pandemia concentrata in questo momento soprattutto in Veneto e Emilia. Per capire la forza del Covid-19 in quest'area va detto che entrambe le Regioni fanno moltissimi test rapidi (tra 40 e 60 mila al giorno) che in caso di esito positivo vengono poi confermati da test molecolari assai più precisi.

Il risultato di questo intreccio di test è che ieri l'Emilia ha fatto registrare uno stratosferico tasso di positività al 38% (2.000 positivi su 5.300 tamponi) che scenderebbe al 5% circa se venissero conteggiati anche i test rapidi. Lo stesso discorso vale per il Veneto: oltre il 26%, dato che però si riduce a un quinto considerando gli antigenici. Il problema però è un altro per le regioni più in crisi: la mortalità e i ricoveri in rianimazione.

Diodato Pirone

