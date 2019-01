Il Tar ordina ai ministeri: campagna informativa sui rischi dei cellulari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STUDIOROMA Una campagna informativa sulle corrette modalità d'uso di telefonini e cordless e sui rischi per la salute e per l'ambiente connessi a un loro uso improprio. Dovranno attuarla, entro sei mesi, i ministeri della Salute, dell'Istruzione e dell'Ambiente. La richiesta arriva dal Tar del Lazio, che ha accolto parzialmente un ricorso proposto dall'Associazione per la Prevenzione e la lotta all'elettrosmog. Pronta la risposta dei tre dicasteri, che hanno reso noto di essere già al lavoro per la costituzione di un tavolo congiunto che...