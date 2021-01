VENEZIA Erika Baldin, e di conseguenza il Movimento 5 Stelle, restano in Consiglio regionale. L'ha deciso il Tar del Veneto, respingendo il ricorso di Flavio Zebellin, primo dei non eletti in provincia di Venezia per la lista Zaia Presidente. Al centro del contenzioso c'era la questione della soglia di sbarramento: secondo i giudici amministrativi, M5s va equiparato a una coalizione.

L'esponente della galassia leghista aveva impugnato gli atti delle operazioni elettorali, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità dell'ammissione dei grillini alla ripartizione dei seggi, decisa dall'Ufficio centrale regionale insediato in Corte d'appello. Ma il Tar ha bocciato la sua tesi: «Non risulta irragionevole che il legislatore abbia sostanzialmente previsto una duplice soglia di sbarramento per le coalizioni e un'unica soglia - inferiore - per i partiti che si presentano da soli. Tale sistema consente infatti, da un lato, di favorire l'aggregazione dei partiti - le coalizioni - e allo stesso tempo di non penalizzare i partiti che si presentano autonomamente. Non vi è dubbio infatti che la soglia di sbarramento prevista per una coalizione anche di due soli partiti (5 per cento complessivo) garantisca una maggiore chance di ingresso al Consiglio Regionale rispetto a quella che avrebbero i due partiti che si presentassero singolarmente (tre per cento per ogni lista)». E ancora: «In presenza di una sola lista collegata al candidato Presidente, in ragione del principio del trascinamento, l'elettore è portato a non avere dubbi circa il duplice effetto del proprio voto, espresso in favore del candidato Presidente, che non può non implicare anche l'espressione della preferenza a favore della lista che lo sostiene». Dunque chi ha votato per il candidato governatore Enrico Cappelletti, intendeva sostenerne anche gli aspiranti consiglieri collegati. Sempre il Tar ha anche disposto il riconteggio delle schede andate alla lista Zaia Presidente, nell'ambito del ricorso presentato da Ilenia Tisato, rimasta esclusa. (a.pe.)

