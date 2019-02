CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il tabù, infine, è caduto: tutti coloro che vorranno fare una gita a Venezia dovranno versare un contributo di accesso alla città. Eccezion fatta per residenti in Veneto ed esclusi/esentati a vario titolo, anche il visitatore mordi e fuggi sarà chiamato a fare la sua parte per il mantenimento del centro storico più bello e fragile del mondo. Il non possumus scandito per anni dalle amministrazioni di centrosinistra, arroccate intorno all'ideologia del «tutti devono poter visitare Venezia senza essere obbligati a pagare», è stato...