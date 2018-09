Il sussidiario con l'immaginario tunnel della Gelmini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Un errore trasformato, per bambini di dieci anni, in verità geografica. Tra Ginevra e il Gran Sasso corre sotto terra, probabilmente in cemento armato, un lunghissimo tunnel: un fantasma di 730 chilometri. È scritto, mutuando una celebre gaffe del 2011 dell'allora ministro all'istruzione Mariastella Gelmini, a pagina 158 di un sussidiario di quinta in adozione in alcune scuole primarie. LA SCOPERTAA sgamare la casa editrice, scoprendo l'errore, una (misteriosa quanto attenta) mamma bellunese, citata da ieri anche su vari siti...