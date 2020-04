L'INCARICO

VENEZIA Uno e trino. Direttore dell'area Sanità e Sociale della Regione Veneto. Presidente del consiglio di amministrazione dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. E da ieri commissario di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Domenico Mantoan, vicentino di Brendola, 63 anni il prossimo luglio, una laurea in Medicina conseguita a Padova con il massimo dei voti, sarebbe stato scelto dal ministro Roberto Speranza per coordinare le iniziative contro il Covid-19.

LA NORMA

La prima notizia è quella del commissariamento di Agenas. A prevederlo è l'articolo 42 del Decreto legge liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, conosciuto anche come decreto legge imprese: «È nominato un commissario straordinario che assume tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione». Il commissario «è scelto tra esperti di riconosciuta competenza» e il mandato «cessa alla conclusione dello stato di emergenza». La nomina è ai fini del «contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19».

La norma mira a rendere nuovamente operativa l'Agenas, a fronte della «vacanza della copertura di due organi: il presidente e il direttore generale». In particolare, sarà compito del commissario «verificare l'andamento dei piani adottati con circolare del ministero della Salute del 1° marzo. Tali piani prevedono l'incremento della dotazione di posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive». Il commissario verificherà anche «l'attuazione tempestiva delle direttive del ministro della Salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19». Nessun problema sul cumulo di cariche: la norma dice che qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, «può continuare a svolgerlo».

LA SCELTA

La scelta di puntare sul presidente dell'Aifa nonché big manager della sanità veneta, Domenico Mantoan, sarebbe stata del ministro. Secondo quanto riferito da Adnkronos Salute, il titolare del dicastero Roberto Speranza avrebbe infatti chiesto il parere della Conferenza Stato-Regioni sul nome del manager, chiamato a prendere le redini dell'Agenzia a lungo guidata da Francesco Bevere. La scelta del ministro è stata riportata anche dal quotidianosanità.it: «Il Governo ha deciso di commissariare l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e ha proposto come commissario l'attuale Dg della sanità della Regione Veneto e presidente di Aifa, Domenico Mantoan». «Agenas - sottolinea la testata di settore - da mesi, dopo la decisione di Speranza di applicare a dicembre lo spoil system con la rimozione dell'ex dg Francesco Bevere, era di fatto bloccata dato che lo stesso Bevere e molte Regioni a guida centrodestra avevano presentato ricorso al Tar, che si dovrà pronunciare nelle prossime settimane, dopo aver respinto l'istanza di sospensione del provvedimento. La figura di Mantoan, manager di lunga esperienza, dovrebbe mettere d'accordo le Regioni a guida centro destra, che sono la maggioranza all'interno della Conferenza delle Regioni». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA