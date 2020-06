Presidente Pancalli, la notizia dell'incidente di Zanardi ha lasciato di sasso tutto il mondo, non soltanto lo sport. Lei come ha reagito quando le hanno riferito dell'incidente di Zanardi?

«Sono rimasto sconvolto, attonito, come quando ti arriva una botta sullo stomaco che ti lascia senza fiato. Mi sono sentito così per tutta la giornata».

Si è messo in contatto con chi si trovavo a fianco ad Alex?

«Ho cercato di capire cosa fosse successo e la ricostruzione alla fine era quella di cui hanno parlato i giornali. So che le autorità stanno approfondendo i fatti. Ma sinceramente sapere come è successo mi interessa molto meno di capire cosa sta vivendo in queste ore Alex, che un uomo straordinario, un campione e un amico».

Cosa rappresenta Zanardi per lo sport paralimpico italiano?

«È un'icona. Grazie a lui e con il suo contributo il movimento paralimpico, anche internazionale, è cresciuto enormemente. Lo testimoniano tutte le chiamate e i messaggi da tutti il mondo che sto ricevendo in queste ore. Ma ci tengo a fare una sottolineatura che per me è molto importante: Zanardi non rappresenta qualcosa di straordinario solo per lo sport paralimpico, ma per tutto il mondo dello sport e anche per il Paese, per come ha affrontato la vita e per come la affronta ancora e per quello che è in grado di comunicare con il suo esempio».

Quella capacità di superare avversità in apparenza insormontabili...

«La sua forza, la sua passione, la capacità di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Questo è Zanardi. E queste sono tutte le cose che sta cercando di insegnare a tanti giovani (compresi quelli del progetto Obiettivo 3 che sognava di portare con sé alle Paralimpiadi di Tokyo, ndc): non guardare a quello che si è perso, ma a tutto quello che è rimasto. Mettersi sempre in gioco, provarci. Credo che Alex rappresenti la sintesi perfetta del movimento paralimpico».

Ci racconta Alex in un aneddoto?

«E come si fa? Non lo si può raccontare con un singolo episodio serve tutta la sua vita per capire davvero chi è. E, ripeto, lo testimonia la valanga di messaggi di affetto che mi stanno arrivando. Io ho il privilegio di conoscerlo bene, è un mio amico, spesso ci siamo confrontati - e sono sicuro che lo faremo ancora - anche sui nostri problemi, ad esempio, con i figli, che sono coetanei, chiacchierate che fanno parte del nostro privato. Lui è l'essenza di una persona perbene».

Le ha mai parlato di un periodo bui o di momenti difficili?

«Assolutamente no. Anzi, aveva affrontato questo lockdown e il rinvio delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 con la consueta forza d'animo. Aveva incominciato subito a riprogrammare il suo percorso per puntare ad arrivare al massimo alla prossima estate e all'appuntamento con i Giochi».

È chiaro che la salute di Alex in questo momento venga prima di ogni cosa. Ma ha mai pensato alle Olimpiadi senza di lui?

«Mi rendo conto che è una risposta molto poco istituzionale da parte mia, ma sinceramente non l'ho fatto nemmeno per un attimo. Non mi interessa pensarci e credo di interpretare il sentimento anche di tutti gli atleti azzurri suoi compagni di Nazionale. In questo momento stiamo tutti tifando per lui, più di come abbiamo mai fatto in precedenza per una qualsiasi delle sue gare».

