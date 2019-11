Il suo arrivo fece scandalo in Curia: «Uno sconosciuto per lui fu creato un ufficio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOBANGKOK Quel che è certo è che fino al 19 dicembre 2017 - giorno della folgorante nomina ad assessore dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) - il nome di Gustavo Oscar Zanchetta era ancora poco conosciuto in curia. Adesso che è il vescovo più noto di tutta l'America Latina sono in tanti a ricordarsi il suo arrivo a Roma: «Fece a tutti una certa impressione perché veniva creato appositamente per lui, che era uno sconosciuto, un ufficio che prima non esisteva, e questo fattore in tempi di spending...