CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SUMMITBERLINO In una corsa convulsa contro il tempo, Angela Merkel, dopo Giuseppe Conte lunedì, ha incontrato ieri Emmanuel Macron per tentare di arrivare a un'intesa sulla migrazione da sottoporre al Consiglio europeo del 28-29 giugno. Nel faccia a faccia si è parlato anche della possibilità di un mini-vertice Germania-Francia-Italia, probabilmente anche allargato ad Austria, Bulgaria (presidente di turno Ue e portatrice della proposta di revisione del trattato di Dublino) e Grecia. L'appuntamento sarebbe per domenica, ma la Merkel,...