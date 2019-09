Il summit all'Onu

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATANEW YORK «Come osate? State riponendo le vostre speranze per il futuro su noi giovani, mentre avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con parole vuote. Interi ecosistemi sono sull'orlo del collasso, e tutto quello di cui riuscite a parlare sono i soldi, e la favola di una crescita economica eterna». Gli occhi di Greta Thunberg sono umidi di lacrime mentre pronuncia il suo discorso al Summit per l'Azione Climatica che apre i lavori dell'Assemblea Generale dell'Onu. Le labbra contratte a contenere un'emozione troppo grande per i...