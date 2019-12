Il suicidio dell'assassino «Non merito il perdono»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAUDINE Francesco Mazzega si è inflitto la massima pena, quella che non concede vie di ritorno. Il 38enne friulano, che il 31 luglio 2017 ha soffocato Nadia Orlando (21) durante un litigio in auto, sul greto del Tagliamento a Vidulis, sabato sera si è tolto la vita nel giardino di casa, in via Stretta a Muzzana del Turgnano, dove era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal 26 settembre 2017. Il giorno prima la Corte d'Assise d'appello di Trieste aveva confermato la condanna a 30 anni di reclusione e applicato anche...