IL CASO

Bolzano non aspetta il resto d'Italia. Con una legge approvata nella notte dal Consiglio provinciale (e subito impugnata dal Governo), ieri l'Alto Adige ha cominciato ad anticipare le riaperture, secondo un calendario scaglionato per settori: fin da subito i negozi; dall'11 maggio i saloni di acconciatura e di estetica, i bar e i ristoranti, i musei e le biblioteche; dal 18 maggio i nidi e i centri estivi; dal 25 maggio le strutture turistico-ricettive e gli impianti a fune. «Dopo che Roma per settimane non ha ascoltato le richieste per una differenziazione regionale delle misure, abbiamo deciso di intraprendere il nostro percorso legislativo autonomo», ha spiegato il presidente Arno Kompatscher, esponente della Südtiroler Volkspartei, annunciando un provvedimento che ha inevitabilmente messo in imbarazzo il Partito Democratico locale, ringalluzzendo la fronda secessionista per cui da sempre «Süd-Tirol ist nicht Italien».

COMMERCIO

Con una dotazione finanziaria di 71 milioni di euro, per l'acquisto dei dispositivi e il potenziamento dei servizi sanitari, il testo detta le Misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 nella fase di ripresa delle attività. Formalmente già da ieri pomeriggio, «tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio provinciale sono riaperte». Compresi dunque i negozi al dettaglio, con l'obbligo di accessi dilazionati. Tranne che per le piccole botteghe, vige la regola 1/10: un cliente ogni dieci metri quadrati.

SALONI, RISTORAZIONE, CULTURA

Lo stesso parametro varrà per barbieri, parrucchieri ed estetiste, che possono riaprire dall'11 maggio. Mentre il prestatore di servizio «deve indossare una maschera di tipo Ffp2 senza valvola», per il cliente basta «una protezione respiratoria». Per entrambi scatta la misurazione della febbre all'ingresso nel salone. Sempre da lunedì prossimo ripartono le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Nei locali «non possono essere presenti più ospiti di quanti siano i posti a sedere», tenendo presente che i tavoli dovranno stare a distanza di 2 metri, a meno che non siano divisi da separé. Da quello stesso giorno anche «le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, riprendono piena attività».

BIMBI E RAGAZZI

Dal 18 maggio è previsto l'avvio graduale di gruppi gioco, centri genitori-bimbi, nidi, assistenza scolastica ed extrascolastica, con precedenza ai genitori che lavorano. I gruppetti di bambini (massimo quattro componenti fino ai 6 anni, non più di sei per i ragazzini più grandi) devono stare a distanza e svolgere le attività «per quanto sia possibile all'aperto», con monitoraggio quotidiano della salute. Fino al termine dell'anno scolastico, «è possibile offrire un servizio di emergenza» per gli alunni di materne ed elementari. Per i maturandi «le scuole possono offrire attività di consulenza per l'apprendimento in presenza», per gruppi di sei e a distanza di due metri.

IMPIANTI E OSPITALITÀ

Con grande invidia del confinante Veneto, dal 25 maggio via libera agli impianti a fune (fino a due terzi della capienza), nonché alle strutture ricettive e alle attività turistiche, dove gli ospiti «al check-in presentano un test rapido sierologico certificato con esito negativo risalente a non più di 4 giorni prima, oppure forniscono prova certificata dello sviluppo di anticorpi».

IL DIBATTITO

La legge è passata con 28 sì, 1 no e 6 astensioni. Il contrario è Alessandro Urzì (Fratelli d'Italia), che vede «uno scontro istituzionale alla catalana». Fra gli astenuti ci sono i dem, con il capogruppo Sandro Repetto deluso per un dibattito «fatto di corsa e con ansia». Replica di Kompatscher: «Dopo settimane di decreti d'urgenza dalla sera alla mattina, ora si rinfaccia alla Giunta di voler agire in tutta fretta?». Per il Landeshauptmann, «libertà equivale a responsabilità», per cui «se questa sarà una ripartenza o il preludio a una seconda ondata di contagio, dipenderà dalle azioni quotidiane di ciascuno di noi».

IL TRENTINO

Intanto il Trentino si prepara, ma senza volontà di aprire strappi, assicura il presidente Maurizio Fugatti (Lega), mandando oggi in Consiglio provinciale un disegno di legge che propone di sbloccare i negozi dall'11 maggio e gli acconciatori dal 18: «Lo approveremo e poi avremo una normativa che ci permetterebbe di aprire, ma vogliamo evitare uno scontro con il Governo».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

