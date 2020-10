IL SOTTOSEGRETARIO

ROMA Nessuna scorrettezza istituzionale. «Questo semmai è un atto di fiducia nei confronti dei sindaci. Chi meglio di loro conosce il territorio?». Nella polemica tra Comuni e governo sugli interventi per contenere i contagi da aperitivo, Achille Variati (in foto) è a metà strada tra i due contendenti: è sottosegretario all'Interno con delega agli enti locali, ma per quindici anni è stato primo cittadino di Vicenza. E ora è sicuro che i suoi ex colleghi «si assumeranno le loro responsabilità». Sottolinea l'esponente del Partito Democratico: «Il coinvolgimento dei sindaci nel nuovo Dpcm, in materia di chiusure localizzate di strade o piazze, non è uno scaricabarile dello Stato. Lo Stato non abbandona i Comuni né li investe di responsabilità improprie: i primi cittadini, che sono autorità sanitarie locali, saranno ovviamente supportati in tutto dai prefetti, negli appositi Comitati provinciali di ordine pubblico». Per il sottosegretario Variati, è proprio in quella sede che si potranno valutare «casi particolarmente delicati in cui risultasse necessario, opportuno e possibile» certe zone. «Il Governo conclude il dem ha scelto questa via per non imporre un lockdown generalizzato o comunque misure più severe applicate indifferentemente a tutti, senza riguardo per le specifiche situazioni sanitarie dei diversi territori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA