Il sottosegretario e il palazzo comprato a Bresso sospetti di riciclaggio sul mutuo da San Marino

LE INDAGINIROMA Un'operazione sospetta che parte da San Marino e arriva alla provincia di Milano, e che potrebbe nascondere un tentativo per riciclare denaro. Il sottosegretario Armando Siri avrebbe acquistato per la figlia una palazzina a Bresso, con 585mila euro provenienti da un mutuo acceso presso una banca di San Marino. E il notaio che ha stipulato l'atto ha segnalato all'autorità europea antifrode quella compravendita come «operazione sospetta di riciclaggio». Un dettaglio che potrebbe finire anche agli atti dell'inchiesta della...