Il sostegno del Papa ai popoli depredati: «Dietro gli aiuti il pericolo della corruzione»

IL REPORTAGEANTANANARIVO (Madagascar) Papa Francesco sfida le multinazionali che in Africa depauperano l'ambiente, fanno affari d'oro con i governi ma alla gente non arrivano nemmeno le briciole. «E' molto pericoloso che la corruzione sia il prezzo da pagare per gli aiuti esterni». Naturalmente gli aiuti esterni cui fa riferimento Papa Francesco e che spesso mettono in serio pericolo la pace sociale - hanno a che fare con gli appetiti insaziabili dei paesi più industrializzati o in fortissimo sviluppo economico. Cina, Russia, Francia,...