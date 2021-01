IL SOSPETTO

NEW YORK Almeno tre giorni prima delle manifestazioni di ieri, il sindaco di Washington, Muriel Bowser, aveva chiesto 300 uomini della Guardia Nazionale per far fronte alle manifestazioni di ieri. Ma quando le bande hanno invaso il Campidoglio, non c'era ombra delle truppe. Mentre la situazione degenerava, è stato rivelato che il Pentagono aveva posto il divieto al dispiegamento della Guardia Nazionale, la milizia statale amministrata dal Dipartimento della Difesa. Poiché la Guardia Nazionale di Washington dipende direttamente dal presidente, molti hanno sospettato che il divieto venisse proprio da Donald Trump. I manifestanti sono così entrati nella casa del parlamento americano senza incontrare resistenza, con la polizia, gli agenti dell'intelligence, e lo stesso corpo della polizia del parlamento, chiaramente sopraffatti dalla folla, che chiedevano invano rinforzi. E mentre deputati e senatori dovevano rifugiarsi nelle cantine, protetti dalle guardie del servizio segreto con le pistole spianate, alcuni degli insurrezionisti sono entrati negli uffici dei parlamentari.

La foto di un sostenitore di Trump sdraiato sulla poltrona di Nancy Pelosi, con i piedi sfrontatamente poggiati sulla sua scrivania, ha fatto il giro del mondo. E quando la Pelosi in persona, portata al sicuro dal servizio segreto, ha chiesto aiuto ai governatori degli Stati vicini, Virginia e Maryland, rispettivamente Ralp Northam, un democratico, e Larry Hogan, un repubblicano, questi non hanno perso tempo e hanno risposto prontamente offrendo la propria Guardia Nazionale. Solo allora, davanti alla possibilità di essere surclassati dai governatori limitrofi, anche a Washington è arrivato il via libera al dispiegamento della Guardia Nazionale. Il ritardo rimarrà come una ulteriore macchia sul ricordo della presidenza Trump. Nessuno ha dimenticato la sua prontezza nel convocare le truppe il primo giugno, quando a Washington c'erano le manifestazioni di Black Lives Matter, quando le utilizzò per respingere manifestati pacifici, per poter lui stesso attraversare la pizza e recarsi a una Chiesa dove si voleva far fotografre con in mano la Bibbia e sostenere che era il presidente della Legge e dell'Ordine. L'arrivo della Guardia Nazionale, molte ore dopo che era stata richiesta, non ha comunque risolto la situazione subito. Il Campidoglio era occupato da centinaia di ribelli, molti dei quali armati. C'erano diversi feriti e, dopo che è stato trovato un congegno esplosivo, c'era anche il sospetto che alcuni estremisti ne avessero lasciati altri in giro. Si trattava dunque non solo di convincere la folla a lasciare pacificamente il Campidoglio, ma anche di ispezionarlo fino all'ultimo centimetro. Tutti gli opinionisti che hanno parlato ieri hanno insistito che, fra le tante cose che si dovranno fare dopo questo drammatico esempio di sedizione, come l'ha chiamato Biden, sarà anche necessario chiarire chi abbia impedito che il Campidoglio fosse pattugliato e protetto sin dalle prime ore del mattino dalla Guardia Nazionale che il sindaco aveva richiesto.

