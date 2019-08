Il sospetto M5s: asse tra Beppe e Fico per indebolire Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENA ROMA Prima di pranzo la telefonata a Zingaretti. Poi un gelato, e qualche tuffo nel blu delle acque di Palinuro con la fidanzata Virginia. Luigi Di Maio passa la domenica in riflessione. La morsa di Beppe Grillo e Roberto Fico per un Conte bis è fortissima. Un asse, tra il fondatore e il presidente della Camera che, se dovesse andare a dama con un accordo con il Pd, avrebbe una prima conseguenza: «Per Luigi e i suoi fedelissimi non ci sarà trippa per gatti nella squadra di governo», dicono importanti big ortodossi grillini....