IL SOPRALLUOGOdal nostro inviatoPONTE DELLA PRIULA (TREVISO) Luca Zaia e Gianni Vittorio Armani tornano in sopralluogo a Ponte della Priula. Sono trascorsi cento giorni dall'inizio dei lavori di restauro conservativo, consolidamento fondazionale e adeguamento dimensionale dello storico manufatto, un investimento di 9,3 milioni che per aprile rimetterà a nuovo e in sicurezza uno dei simboli della Grande Guerra («È un cantiere identitario, qui si è fatta la storia, è il nostro Colosseo», dice il governatore). Ma quanta acqua è passata,...