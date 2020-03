IL SONDAGGIO

VENEZIA Più di un quarto delle imprese venete ha già sospeso la produzione ma il 17% ha fatto ricorso allo smart working. Il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza dopo l'incontro di Padova con i parlamentari veneti e il sottosegretario Achille Variati per fare il punto degli effetti dell'epidemia di coronavirus: «Serve un piano Marshallper uscire dalla crisi».

Il Centro Studi di Unioncamere del Veneto ha effettuato un'indagine flash sentendo oltre 3.000 aziende, cui fa riferimento un'occupazione complessiva superiore a 91.000 addetti. Il 21% delle imprese manifatturiere intervistate finora è già stata interessata in qualche modo dal blocco delle attività in Cina e/o nel Sud-Est asiatico per effetto del virus. Questa quota si porta al 33% per le imprese con oltre 50 addetti. La proiezione del rischio oltre che sugli approvvigionamenti si manifesta anche sul fronte del calo delle vendite, colpendo in particolare il tessile abbigliamento e calzaturiero, e l'industria delle macchine elettriche e dei macchinari industriali. Ma un dato è ancor più allarmante: il 27% delle imprese indica addirittura di aver dovuto sospendere la produzione. Sono 759 imprese, cui si associano oltre 27.000 addetti. Sono in prevalenza aziende operanti nel comparto tessile abbigliamento e calzature e nelle macchine elettriche ed elettroniche, nelle province di Padova, Treviso e Vicenza.

