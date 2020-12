IL SONDAGGIO

ROMA Quasi un italiano su due non ha in programma di scaricare sui propri dispositivi l'app Io dello Stato per partecipare al cashback e alle altre iniziative pubbliche accessibili tramite la piattaforma, dalla lotteria degli scontrini al bonus vacanze. È quanto emerge dall'ultima rilevazione settimanale firmata Swg, secondo cui i cittadini che hanno deciso di voltare le spalle all'app pubblica, a quota 9 milioni di download, sono il 41 per cento.

IL FLOP

Le difficoltà dell'app Io nei primi giorni del cashback hanno gettato benzina sul fuoco, alimentando ulteriormente la diffidenza delle persone nei confronti dello strumento. Ma lo scarso interesse della gente si deve anche ad altri fattori: ai più per esempio appaiono come un miraggio i rimborsi legati al cashback, che dovevano servire tra le altre cose a invogliare i cittadini a scaricare l'app Io in massa, facendo in qualche modo da esca, così da accelerare per riflesso il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione. La rilevazione di Swg, azienda leader nel settore delle indagini demoscopiche, delle ricerche di mercato, degli studi di settore e degli osservatori, segnala che appena il 17 per cento degli italiani pensa di riuscire a ottenere il cashback di 150 euro entro la fine dell'anno. Se si guarda invece al primo semestre del 2021, al termine del quale oltre a un cashback ordinario di 150 euro se ne potrà vincere uno speciale di 1500 euro, la percentuale delle persone che pensa di arrivare a mettere le mani sui rimborsi del 10 per cento della somma spesa con carte e app sale al 33 per cento. Giusto il 7 per cento pensa che rientrerà tra i primi 100 mila utilizzatori di strumenti elettronici di pagamento e di arrivare perciò a conquistare il super cashback da 1500 euro.

I DATI

Il cashback, e la lotteria degli scontrini, nei piani del governo dovevano essere la carota, attraverso cui convincere gli italiani, da sempre allergici alle nuove tecnologie, ad abbracciare il processo di digitalizzazione sponsorizzato dallo Stato. Tuttavia la complessità dei due meccanismi (in molti faticano ad assorbire i regolamenti che disciplinano il cashback e la lotteria dei corrispettivi), gli affanni dell'app Io (che a causa dell'elevato numero di richieste di accesso è andata in tilt quando è partita la corsa ai rimborsi per i pagamenti elettronici) e i timori legati alla privacy (le persone temono che una volta comunicati i propri dati sensibili allo Stato verranno tracciate più facilmente e che non avranno più segreti per il fisco) hanno frenato gli italiani.

«Cashback e lotteria degli scontrini, per adesso, sembrano interessare in maniera selettiva gli italiani, con una propensione che è più alta tra gli uomini e cresce al migliorare delle condizioni economiche e del livello culturale degli intervistati. La scarsa fiducia verso l'app Io e la bassa comprensione dei meccanismi di funzionamento alla base del cashback e della lotteria costituiscono le principali barriere», si legge nel report di Swg. Il 46 per cento degli intervistati ha affermato che non sa cosa sia il cashback o lo conosce solo superficialmente e che comunque non ha in programma di partecipare all'iniziativa.

Nel caso della lotteria degli scontrini la percentuale sale addirittura al 60 per cento. Di più: una larga parte di chi dice che non scaricherà l'app Io per partecipare al cashback spiega di non volere registrare gli estremi delle proprie carte di pagamento su un'applicazione dello Stato. In compenso cresce la sensazione che le misure previste dal progetto Italia Cashless favoriranno l'uso dei pagamenti elettronici. Per ottenere l'extra cashback di Natale bisogna effettuare almeno dieci transazioni elettroniche nei negozi fisici entro il 31 dicembre e dal prossimo anno 50 a semestre per incassare il cashback ordinario in partenza a gennaio. L'ultima rilevazione di Swg indica che il 53 per cento degli italiani crede che le misure messe in pista dal governo si riveleranno efficaci nella lotta al contante e all'evasione, il 6 per cento in più rispetto a settembre.

