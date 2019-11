CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SONDAGGIOROMA Il governatore del Veneto Luca Zaia in testa, subito seguito dall'emiliano Stefano Bonaccini: l'efficacia dell'operato dei presidenti di 16 Regioni fotografata dall'Swg su un campione di 10.800 maggiorenni residenti in Italia - ad esclusione di Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige - mette sul podio i due governatori confinanti. Sia per Zaia che per Bonaccini i valori - rilevati tra ottobre e novembre 2019 - sono in crescita rispetto agli ultimi due anni. Al terzo posto di questa classifica dell'Swg a pari merito...