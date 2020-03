IL SONDAGGIO

La quotidianità ai tempi del Coronavirus non lascia spazio a molte cose, ma impone diverse rinunce. In questi giorni, siamo per lo più confinati in casa, se non per lo stretto necessario: spesa, una volta alla settimana; farmacia; lavoro. E alcuni hanno dovuto rinunciare anche a quest'ultimo. Bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, già dall'8 marzo; aziende non strettamente necessarie, in questi giorni. Tutti chiusi per Decreto. Tutti accomunati al resto della popolazione nell'incertezza di quello che sarà quando tutto questo sarà finito.

Tra le cose a cui stiamo rinunciando, c'è anche il voto che doveva tenersi il 29 marzo prossimo. Un Referendum confermativo dal quesito «Approvate il testo della legge costituzionale concernente Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n° 240 del 12 ottobre 2019?». Che, concretamente, riduce il numero di seggi in Parlamento: da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica.

I NUMERI

L'ha rinviato il Governo Conte, i primi giorni di marzo, visto il montare dell'epidemia. E con questa decisione è d'accordo la stragrande maggioranza dei nordestini. Secondo i dati analizzati da Demos per l'Osservatorio sul Nordest del Gazzettino, l'81% degli intervistati è favorevole al rinvio per tenere il Referendum in una data senza rischi, mentre è una quota limitata (15%) che avrebbe preferito farlo comunque, magari prendendo misure straordinarie ai seggi.

LE FORZE POLITICHE

L'accordo con questa decisione è, oltre che ampio, assolutamente trasversale: sostiene l'Esecutivo in questa decisione il 94% degli elettori del Partito Democratico e l'81% di quelli della Lega di Salvini; l'88% dei sostenitori del Movimento 5 Stelle e l'80% di chi guarda al partito guidato da Giorgia Meloni.

Spostando l'orizzonte un po' più avanti, ci sono le elezioni amministrative, e altre decisioni da prendere. La Regione Trentino-Alto Adige, che le aveva fissate per il 3 maggio, ne ha già disposto il rinvio. Erano in attesa della data i cittadini della Regione Veneto, dei 38 Comuni veneti e dei 12 del Friuli-Venezia Giulia in scadenza: ora, invece, si ragiona sullo spostamento della tornata elettorale di mesi.

Anche in questo caso, i nordestini sono dalla parte della cautela: il 75% pensa sarebbe meglio votare in autunno per risolvere l'emergenza Covid-19 e consentire una campagna elettorale vera, mentre il 18% pensa che sarebbe opportuno votare comunque, magari prendendo misure straordinarie di tutela sanitaria ai seggi.

Come per la decisione di rinviare il Referendum, anche l'ipotesi di rinvio di Regionali e Amministrative trova un sostegno ampio e trasversale. Questa opzione, infatti, raggiunge il 92% del consenso tra gli elettori del partito di Zingaretti e si attesta al 74% tra quelli della Lega; raggiunge l'81% tra i sostenitori del Movimento 5 Stelle e il 72% tra quelli di Fratelli d'Italia.

Natascia Porcellato

