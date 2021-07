Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Oltre che un groviglio politico il caso M5S è ormai un caso giudiziario non meno complicato. Il massimo esperto in materia, lo chiamano il Garante in seconda, sembra essere l'avvocato Lorenzo Borré, anch'egli ex militante grillino (fino al 2016) e patrocinatore di decine di cause degli espulsi dal Movimento.Avvocato, sul piano giuridico ha ragione Grillo quando dice che la sua proposta di costituire un Comitato direttivo può essere votata...