Il sistema va reso più trasparente

«Ridisegnare l'Irpef», dice Enrico Zanetti, ex vice ministro dell'Economia, «sarebbe una cosa buona e giusta. A forza di bonus e mini flat tax ormai è un guazzabuglio privo di senso».

Un guazzabuglio?

«Sì, il livello di reddito, la base del calcolo dell'Irpef, è un parametro degno di questo nome solo oltre i 50 mila euro, dove c'è il 5% dei contribuenti che paga il 42% del totale dell'imposta. E poi i redditi medi vengono tassati come se fossero redditi alti».

Sotto i 50 mila che accade?

«La tassazione è più legata al tipo di reddito che all'ammontare. Un dipendente che guadagna 1.050 euro al mese paga zero grazie al bonus 100 euro, un autonomo con la flat tax paga 1.875 euro. Oltre i 50 mila euro un autonomo paga la metà del dipendente. Un delirio».

Ha senso dunque ridisegnare l'Irpef?

«Certo, ma dovrebbe essere fatto nel segno della chiarezza. Il sistema contorto di scaglioni e detrazioni andrebbe sostituito con una tabella. Un contribuente incrociando il suo tipo di lavoro, il suo nucleo familiare e il suo livello di reddito, vede qual è la sua aliquota. Fatta questa doverosa chiarezza, non puoi trattare diversamente redditi di uguale ammontare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

