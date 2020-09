MESTRINO (PADOVA) Veleni post voto nella Lega padovana. Ieri il sindaco leghista di Mestrino, Marco Agostini ha inviato al suo assessore Savina Albanese, dello stesso partito, la revoca delle deleghe a Istruzione e Cultura, dopo 8 anni e mezzo di Giunta. Il motivo, scritto nella determina è che l'assessore è stato visto più volte intrattenere rapporti con almeno due persone che hanno fatto pervenire al protocollo dell'ente numerosi esposti con il solo intento di nuocere all'amministrazione generando confusione nello stesso elettorato che sostiene l'attuale maggioranza. La Albanese replica: «Io ho fondato la sezione della Lega, sono iscritta da 9 anni e ho fatto campagna per Zaia raccogliendo 1.700 voti. Questa è una scusa. Sono leghisti con i quali ha un dissenso personale lui. Ma non è colpa mia se Giuseppe Pan, per cui il sindaco si era schierato pubblicamente, è stato sconfitto». Una rappresaglia? «Non ci sono ragioni partitiche o legate alle elezioni ma solo l'interruzione di un rapporto fiduciario maturato in due anni di mandato», risponde Agostini. Ora la patata bollente è nelle mani del commissario Alberto Stefani.

M.G.

