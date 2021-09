Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Da oggi il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, ha un nuovo ufficio: è un gazebo installato a lato del municipio. Un ufficio all'aria aperta, si potrebbe pensare una scelta green, se non fosse che il motivo è sì verde, ma riguarda il Green pass. Il sindacomedico, infatti, non è vaccinato e non ha intenzione di sottoporsi al tampone ogni due giorni per entrare in municipio a svolgere le sue funzioni...