Il sindaco: regole di buonsenso non può essere tutto concesso

PROMOZIONEMEL (BELLUNO) Il sentiero è stato sistemato, i passaggi più difficili sono stati messi in sicurezza. E adesso c'è anche il regolamento per chi risale il torrente Rui, verso la Grotta Azzurra. Tutto a fin di bene, per la tutela degli escursionisti e anche per la salvaguardia del gioiellino. L'amministrazione comunale di Mel ha fatto il suo. Adesso tocca ai visitatori fare la loro parte. Ad esempio, rispettando le regole.«Abbiamo installato dei cartelli in formato A3 all'attacco del sentiero - dice il sindaco Stefano Cesa - È...