COLLE UMBERTO (TREVISO) Com'è difficile la primavera al tempo del Coronavirus. Tutte quelle erbette spontanee: ma come la mettiamo con la quarantena? Capita però che la tentazione di un risotto sia più forte della paura del contagio. Succede in particolare a Colle Umberto, paese di cinquemila anime in provincia di Treviso, declivi morenici e campagna aperta. «La raccolta degli sciopetìn non rientra tra le esigenze primarie ed indifferibili», ha dovuto ricordare il primo cittadino Sebastiano Coletti, nella pagina Facebook del Comune, elencando i divieti: «No tè delle cinque, no partite a carte, no pranzi comunitari...». Il sindaco è un avvocato: dura lex sed lex. La reprimenda ha però scatenato il dibattito. Scrive Antonio: «I sciopetìn o silene o erba del cucco o strigoli, si possono benissimo seminare nel proprio orto e raccogliere in tutta sicurezza». Dice però Ezio: «C'è anche qualcuno che in barba ai divieti va a bruscandoli in macchina spostandosi di campo in campo». Chiede Stefanie: « Io raccolgo sciopetìn nel giardino di casa, non posso fare neanche quello?». Domanda vana: il municipio puntualizza che «messaggi privati non riceveranno una risposta». (a.pe.)

