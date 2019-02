Il sindaco iscrive all'anagrafe 4 migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALERMO Sono stati firmati ieri pomeriggio dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, i primi quattro provvedimenti per l'iscrizione all'anagrafe di stranieri, dai 26 ai 49 anni, libici e bengalesi, con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo. Un atto che nel decreto Salvini è ritenuto vietato.Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato i primi provvedimenti connessi all'applicazione dello Statuto Comunale, della legge nazionale e della Costituzione in materia di esercizio di diritti soggettivi inalienabili legati...