CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, una sua idea se l'è fatta sul governo (Mi sembra più rosso che giallo - scherza) e su alcuni nuovi ministri che godono della sua stima. Sugli altri è pronto a cambiarla, dopo che si andrà alla prova dei fatti. Con Danilo Toninelli non è andata così. «Un dato buono c'è - dice - almeno Toninelli non lo abbiamo più. Ci ha fatto perdere un anno e mezzo con le grandi navi e alcune sono già andate via, a Trieste. Speriamo ora di poter ripartire a dialogare, magari cominciando a tutelare l'esistente...