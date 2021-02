Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha sempre sostenuto che farebbe di tutto per salvare la vita dei suoi concittadini, ma come fermare le scene viste lo scorso fine settimana? «È un tema spinoso - dice - perché il virus detta delle precauzioni ma non possiamo colpevolizzare i cittadini se fanno ciò che la legge consente. Noi sappiamo indicare le regole è vero, ma dobbiamo pensare che sono sottoposti a restrizioni da oltre due mesi».

E dunque? Lei la settimana prima di Natale chiuse la città alle auto e bloccò i parcheggi. Si creò un grave intasamento ma il centro fu salvato dalla ressa e dai contagi...

«Vero, all'epoca ho assunto provvedimenti drastici ma questa volta dobbiamo muoverci all'unisono. La Regione deve chiamare i sindaci dei sette comuni capoluogo e stabilire una strategia condivisa e uguale per tutti. Sono certo che se il presidente Zaia ci convoca troveremo misure che, essendo di rango regionale, saranno molto più valide perché è un fatto che nei fine settimana le città risentono dell'arrivo di molte persone da altri paesi. A Padova sono il 40 per cento».

E se fossero disattese?

«Senza una alleanza con i cittadini non se ne esce. Il verbale della polizia non basta a contenere i fenomeni di massa e nemmeno avere duemila agenti in strada. Se interviene la regìa regionale credo che la repressione non sarà necessaria. Ma Zaia non si è mai sottratto alle sue responsabilità. Quindi propongo di trovarci questa settimana».

Ma senza esiti lei chiuderà i confini comunali sabato e domenica prossimi?

«Quando abbiamo applicato il blocco abbiano visto una forte diminuzione dell'afflusso. Ora il Cts regionale e gli esperti ci devono dire se la situazione richiede questo tipo di intervento. Certamente qualcosa dovremo fare per non rivedere più situazioni di rischio come quelle».

