Il sindaco dell'accoglienza «Io, colpevole di umanità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA La procura di Locri è decisa ad andare avanti sull'inchiesta che coinvolge il sindaco di Riace, Mimmo Lucano e a ricorrere al tribunale del riesame subito dopo l'interrogatorio di garanzia previsto per oggi. Nonostante polemiche e manifestazioni ma, soprattutto, nonostante la dura censura contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare che ha rigettato quasi integralmente l'intero impianto accusatorio, lasciando in piedi solo due capi di imputazioni per il solo sindaco di Riace, ma anche qui riducendo le accuse rispetto...