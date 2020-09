IL PERSONAGGIO/1

VO' (PADOVA) «È stato un lavoro incessante, dalla prima riunione di inizio luglio ad oggi. Non ci siamo mai fermati ma ne è valsa la pena». Alle due e mezza del pomeriggio Giuliano Martini guarda il grande palco nel cortile della scuola Guido Negri («un palco degno di un concerto di Vasco Rossi», scherza più di qualcuno), tira un grande sospiro e sorride. «Questa festa è per tutto il paese, in questi mesi ne abbiamo viste davvero tante». Martini parla da sindaco di Vo' ma anche da farmacista del paese. In mano un foglio con il discorso che terrà di lì a poco. La voce tradisce emozione. «Gli intoppi sono sempre dietro l'angolo, ma la macchina organizzativa è stata perfetta - racconta - L'unico rammarico è non poter accogliere in platea tutti i nostri tremila abitanti. Abbiamo voluto invitare aziende e cittadini che nei mesi del lockdown ci hanno dato una mano fondamentale anche da fuori comune. Penso ai medici di base arrivati qui per sostituire i nostri in quarantena ma anche a tutti i commercianti che ci hanno fatto arrivare prodotti di ogni genere».

C'è spazio, nelle parole del sindaco, anche per una dedica: «La festa di oggi è per tutti quelli che ci hanno aiutato a superare un'emergenza terribile ma anche a tutte quelle persone che ancora oggi stanno soffrendo e combattendo contro il Covid».

IL REGALO

Il regalo per il Presidente è pronto («un quadro di un artista diversamente abile che ha riprodotto le diverse fasi dell'emergenza») mentre le pregiate bottiglie di vino di Vo' vengono destinate ad altre autorità («ci hanno spiegato che non è il caso di regalare il vino al Capo di Stato)». Due settimane fa Martini è tornato ad indossare scarpette e pantaloncini per una partita di calcio benefica a Codogno, paese-gemello dell'emergenza lombarda: «Ho portato la mia testimonianza, sottolineando l'importanza della prevenzione. Il Veneto ha risposto in modo eccellente. Siamo riusciti a mettere a punto un modello esemplare».

È anche grazie a quel modello che ieri, nella piccola Vo', sorridevano quasi tutti.

