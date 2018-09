Il sindacato: «Bene, è la nostra battaglia» Ma i colossi: «Così a rischio 50mila posti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A NORDESTVENEZIA «Grazie a don Enrico Torta, vero uomo di chiesa che si batte come un leone. Grazie a Tiziana D'Andrea, la nostra leonessa. È presto per festeggiare ma andiamo a preparare lo spumante! Ps: non lo compreremo oggi (domenica!) naturalmente». È un omaggio all'origine veneta della battaglia nazionale contro le aperture festive, guidata dal parroco veneziano di Dese e dalla leader trevigiana delle commesse, quello che il movimento Domenica no grazie Italia ha postato ieri sui social network per commentare l'annuncio del ministro...