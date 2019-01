Il silenzio tattico del premier Anche M5S per la linea dura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENA ROMA Il «non intervento» di Palazzo Chigi, e in particolare il silenzio del premier Giuseppe Conte, viene visto, questa volta, come un sostanziale placet alla linea dura di Matteo Salvini. Nessuno deve sbarcare. Nemmeno i minorenni. Nonostante le pressioni della Chiesa e le richieste della procura. Il fronte migranti è così caldo, per via della grana Diciotti e dell'autorizzazione a procedere piombata in Senato nei confronti del titolare del Viminale, che la maggioranza gialloverde è più che compatta. Almeno per ora. La...