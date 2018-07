«Il servizio pubblico è indispensabile Conflitto d'interessi? Polemiche vecchie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Senatore Barachini, è andato tutto come previsto, compresa la polemica su un suo possibile conflitto d'interesse.«Mi farebbe piacere se venissi valutato nel merito. Giorno per giorno. Perché io agirò da presidente della Commissione di Vigilanza senza pregiudiziali o preconcetti. Sono molto orgoglioso del mio passato da giornalista prima nella carta stampata e poi nella tv, ma credo nella responsabilità dei ruoli. Mi sono dimesso da Mediaset per entrare in politica e poi in Parlamento e so di svolgere ora una funzione istituzionale e sono...