Il serial killer pronto a uscire. No del giudice

IL RIFIUTOPADOVA Sta affrontando con risultati apprezzabili il lungo percorso di rieducazione ma non ha ancora raggiunto una condizione psicologica tale da poterne escludere la pericolosità sociale. É con questa motivazione che il magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Padova Tecla Cesaro ha negato il primo permesso premio a Donato Bilancia, il serial killer che, in appena sei mesi, tra il 1997 e il 1998 aveva insanguinato Liguria e Piemonte consumando diciassette omicidi e accumulando condanne per complessivi 13 ergastoli e 28 anni di...