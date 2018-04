CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SEQUESTROROMA Sequestrati e subito rilasciati in un territorio altamente sconsigliato dal sito della Farnesina, per l'instabilità, la presenza dei ribelli e la situazione politica a rischio. È successo in Camerun a 12 turisti italiani e svizzeri mentre erano diretti al Monte Manengouba per visitare l'area dei Laghi Gemelli, una regione dove già in passato c'erano stati incidenti simili. Un viaggio di quelli sconsigliati, ma che spesso richiama gruppi di persone amanti delle escursioni avventurose. Tra ui cinque italiani c'è anche un...