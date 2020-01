IL SEQUESTRO

CATANIA Servivano cappuccini, caffè ma anche bevande alcoliche, come normali barman. Peccato che hanno soltanto nove e dieci anni, i due fratellini che, di fatto, erano i gestori del locale realizzato nel popoloso rione Librino di Catania, in maniera del tutto abusiva e con annessa sala giochi e rivendita di fuochi d'artificio, che è stato sequestrato. È la scoperta fatta da agenti del commissariato della polizia durante dei controlli straordinari disposti dal questore per contrastare l'illegalità nel quartiere.

Non è stata poca la sorpresa dei poliziotti entrati nel bar nello scoprire che i due ragazzini dietro al bancone che servivano i clienti erano i gestori del locale, con l'assenso del padre e di un fratello maggiorenne che sono stati denunciati. L'esercizio era stato allestito occupando illegalmente il suolo pubblico, un'ampia veranda chiusa sulla strada, e in parte all'interno di un locale a piano terra di proprietà del Comune di Catania, dove era stata realizzata una sala giochi. I due fratellini sono stati trovati dalla polizia in servizio: uno davanti la macchina degli espressi a realizzare caffè e cappuccini, l'altro in sala a servire. E la loro attività non si limitava soltanto a quello. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, infatti, i due bambini servivano alcolici e gestivano la cassa, la sala giochi e la vendita di fuochi d'artificio vietati ai minori di 18 anni. Inoltre lavoravano in luoghi non salubri e non sicuri e utilizzavano prodotti alimentari surgelati che non erano stati contrassegnati come tali nei menù a disposizione dei clienti.

I due, avendo meno di 14 anni, non sono penalmente perseguibili. Il padre e il fratello maggiore sono stati indagati per vendita e cessione di fuochi d'artificio a minori, invasione di edifici e terreni pubblici, sfruttamento del lavoro minorile, mancanza della tabella dei giochi proibiti e frode alimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA