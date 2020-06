IL LUTTO

VENEZIA Il 15 marzo, mentre in Italia non tutti avevano capito la gravità dell'emergenza sanitaria e c'era gente che continuava a non ascoltare l'invito a restare a casa, Stefano Bertacco aveva postato il suo primo video sul Facebook. Un filmato toccante, in cui svelava di essere malato, di combattere contro il cancro da novembre e di essere chiuso in casa per il rischio coronavirus. E si rivolgeva a quanti non rispettavano le restrizioni: «Ve lo dico molto chiaramente, mi fate schifo. Non potete essere così chiusi e ottusi. Le persone muoiono negli ospedali e voi alimentate la catena del contagio? Ma voi pensate che tocchi sempre agli altri? Guardate che la vita è strana, può cambiare in dieci secondi. Non sono il più stupido a stare a casa, ho solo fatto della responsabilità una parola vera. Mi aspetto da tutti quelli che vedranno il video la capacità di essere persone responsabili».

Tre mesi dopo quel post, Bertacco si è arreso. Il senatore di Fratelli d'Italia e assessore ai Servizi sociali del Comune di Verona è morto ieri all'ospedale di Borgo Trento, dove era stato ricoverato d'urgenza per l'aggravarsi della malattia. Aveva 57 anni. Cresciuto politicamente nel Movimento Sociale Italiano, Bertacco era poi confluito in Alleanza Nazionale per poi passare recentemente a Fratelli d'Italia. Era entrato al Senato nel 2014, subentrando a Maria Elisabetta Casellati, eletta membro laico del Csm, e poi rieletto nel 2018. È stato impegnato anche nell'associazione Agaras che sostiene la Comunità di San Patrignano.

IL CORDOGLIO

Il primo messaggio di cordoglio è arrivato dal presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: «Non ce l'ha fatta il senatore Stefano Bertacco, tra i migliori combattenti che la Destra italiana abbia potuto vantare. Quando l'ho visto l'ultima volta, dieci giorni fa, ho pensato che la vera forza non ha bisogno di essere aggressiva. La vera forza ha esattamente il volto di Stefano: gentile, sorridente, rassicurante. Era sicuro che avrebbe vinto lui sulla malattia, e forse in fondo l'ha fatto. Stefano, tutti noi siamo stati fieri di averti al nostro fianco, e combatteremo anche nel tuo nome, per l'Italia fiera e giusta che tu sognavi. Addio, fratello. Ti voglio bene».

«Uomo delle istituzioni, impegnato nel mondo sociale e da sempre al servizio del suo territorio, lascia un vuoto dentro il Senato e tra tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità personali e politiche. Ai familiari giunga la mia vicinanza», ha dichiarato il presidente del Senato Elisabetta Casellati.

Oltre che dai colleghi di partito Luca De Carlo, Ignazio La Russa, Luca Ciriani, messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia anche dal coordinatore veneto della Lega Lorenzo Fontana e dalla presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (al.va.)

